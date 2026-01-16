сегодня в 06:53

Первенство по лыжным гонкам пройдет 17 января в селе Каринское

Открытое первенство по лыжным гонкам «Каринская лыжня — 2026» стартует в эту субботу, 17 января, в селе Каринское. Регистрация участников начнется в 11:15, а первый старт состоится в 12:00. Стиль хода — свободный. Зарегистрироваться можно прямо на месте, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гостей ждут захватывающие гонки на разных дистанциях, а также медали и грамоты призерам.

Возрастные категории и дистанции:

— мальчики и девочки 2018 года рождения и младше участвуют в гонке на 500 метров;

— мальчики и девочки 2015–2017 годов рождения участвуют в гонке на 1000 метров;

— мальчики и девочки 2012–2014 годов рождения участвуют в гонке на 1000 метров;

— мальчики и девочки 2009–2011 годов рождения участвуют в гонке 2500 метров;

— юноши и мужчины 1986–2008 годов рождения участвуют в гонке 5000 метров;

— девушки и женщины 1986–2008 годов рождения и старше участвуют в гонке на 2500 метров;

— мужчины 1985 года рождения и старше участвуют в гонке на 5000 метров;

— женщины 1985 года рождения и старше участвуют в гонке на 2500 метров.

Программа соревнования:

11:15–11:45 — Приезд участников соревнований, регистрация;

11:45–11:55 — Церемония открытия и распределение участников соревнований;

12:00 — Старт на дистанции 500 метров;

12:15 — Старт на дистанции 1000 метров;

12:35 — Старт на дистанции 2500 метров и 5000 метров;

13:15–13:30 — Награждение победителей и призеров соревнований.

Мальчики и девочки в каждой возрастной категории награждаются раздельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.