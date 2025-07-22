Переход Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» находится на грани срыва

«Для Аббоса в „Истанбул“ станет хорошим переходом. Но у меня есть общие знакомые, которые сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр и не перейдет в „Истанбул Башакшехир“. Если это подтвердится, то никуда не перейдет», — отметил он.

По словам Сафонова, Файзуллаев — талантливый и перспективный игрок. По мнению агента, ему идеально подошла бы Испания. Для ЦСКА его продажа станет выгодной сделкой. Он не раз демонстрировал свою ценность, принося победы команде. К тому же, стоит учитывать, что он будет выступать на чемпионате мира, добавил Сафонов.

21-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета 2023 года. За время пребывания в команде он принял участие в 72 матчах, отметившись восемью голами и 22 результативными передачами.