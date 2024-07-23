Павловопосадцы приняли участие в фестивале спортивного ориентирования «Рогейн: по следам культуры», который прошел в Москве в Нескучном саду при поддержке Московского департамента спорта и ГБУ «Московская дирекция по развитию массового спорта», передает пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанники кружка по спортивному ориентированию «Искатели» из Павловского Посада (рук. П. Бодров) стали участниками спортивного ориентирования, где каждый боролся сам за себя.

Ребятам необходимо было по выбору взять 10 КП из 26, отмеченных на карте. С задачей они справились самостоятельно, без подсказок. На финише каждому участнику мероприятия были вручены памятные медали. Также, в рамках рогейна, был организован спортивный лабиринт — одна из зрелищных дисциплин в спортивном ориентировании, где основное правило — правильно определить расположение контрольных пунктов, указанных на карте, отметиться при помощи станций электронных отметок.

«Поскольку ребята только начинающие ориентировщики, задача была прежняя — без ошибок пройти свой маршрут. Прошли все три дистанции — от самой простой, до сложной несколько раз и ребята, и их мамы», — отмечает руководитель кружка.

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