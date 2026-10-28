Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе проведет семейную программу

Парк культуры и отдыха «Скитские пруды» подготовил танцевальные встречи, тренировки, лекции и творческие занятия для всей семьи с 26 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа парка «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе рассчитана на неделю с 26 октября по 1 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

В понедельник в 19:00 в досуговом центре «Под Крышей» пройдет «Танцевальный фейерверк». Во вторник в 09:00 состоится занятие «Здоровая спина», в среду в 10:00 — практика йоги, а в 12:00 — танцы для участников клуба «Активное долголетие». В четверг в 19:00 запланирован танцевальный вечер. В пятницу пройдут утреннее занятие «Здоровая спина» и вечерняя функциональная силовая тренировка на все тело.

В субботу в 09:00 у главного входа стартует еженедельный спортивный забег «5 верст».

Воскресная познавательно-развлекательная программа начнется в 12:00 с практики йоги. В 13:00 пройдет лекция «Образ России», а в 14:10 на детской площадке начнутся спортивные игры на свежем воздухе.

Затем в досуговом центре «Под Крышей» состоятся занятия для детей и родителей: в 14:40 — творческий мастер-класс «Яркая Россия», в 15:30 — занятие по историческому краеведению.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.