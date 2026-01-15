Параатлет из Подмосковья Олег Пономарев выступит на Кубке мира в Германии

Параатлет Олег Пономарев из Подмосковья принимает участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата, который проходит с 14 по 18 января в Финстерау, Германия, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Олег Пономарев, спортсмен регионального Центра паралимпийских, неолимпийских и сурдлимпийских видов спорта, вошел в состав сборной России вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым. Всего в соревнованиях участвуют 17 российских параатлетов.

Пономарев — бронзовый призер зимних Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира и многократный победитель этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

Этап Кубка мира в Финстерау является отборочным соревнованием перед Паралимпийскими играми, которые пройдут в марте 2026 года в Италии. В отборе участвуют около 200 спортсменов из 25 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.