ПАОК готовится расстаться с российским нападающим Федором Чаловым

Греческий журналист Костас Петротос заявил, что футбольный клуб ПАОК намерен прекратить сотрудничество с 27-летним российским форвардом Федором Чаловым, объясняя это его недостаточно убедительной игрой в текущем сезоне, сообщает Metaratings.ru .

«ПАОК хочет избавиться от Чалова в ближайшее время, потому что Федор играет плохо. Но мы не знаем, какие планы у самого Чалова. Болельщики ПАОКа возлагали на него большие надежды, когда он переходил в греческий клуб, а теперь они очень разочарованы в нем», — отметил Петротос.

Ранее представители пресс-службы ПАОКа сообщили изданию Sport24, что предложений о трансфере футболиста в клуб не поступало.

Он стал игроком ПАОКа, перейдя из ЦСКА летом 2024 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действие контракта Чалова с ПАОКом истекает в 2027 году.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная цена игрока составляет 5,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.