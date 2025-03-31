Овечкин отличился в матче с «Баффало» и продолжил историческую погоню

Александр Овечкин в поединке против «Баффало Сейбрз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, приблизившись к вечному рекорду Уэйна Гретцки.

Легендарный «Великий» завершил карьеру с 894 голами — теперь Овечкину для установления нового рекорда требуется всего пять точных бросков. Нынешний сезон стал для 38-летнего россиянина особенно продуктивным — после необычно скромных показателей в прошлом году он вернулся к своей фирменной результативности.

Особую символичность матчу придало то, что юбилейная шайба была заброшена в ворота команды, где когда-то блистал сам Гретцки. Болельщики в социальных сетях уже окрестили Овечкина «историческим снайпером» и предрекают ему установление нового рекорда до конца текущего сезона.