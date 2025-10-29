Отжимайтесь, пока греется еда: как встроить спорт в повседневные дела

Эксперт Хомина: простые упражнения можно встроить в жизнь при высокой занятости

Многие люди признаются, что при плотном графике и бесконечной загруженности времени на спорт нет, даже если есть желание заниматься. При этом есть несколько советов для хорошего самочувствия при высокой занятости, сообщила РИАМО персональный фитнес-тренер международного уровня, организатор летних фитнес-марафонов, автор проектов домашних тренировок «Не как у всех» и тренировок для зала AlbaX и марафона «Формула правильного фитнеса» Альбина Хомина.

По ее словам, даже в режиме постоянных дел можно чувствовать себя бодро и оставаться в форме, если встроить физическую активность в повседневные дела. При этом долгое сидение за компьютером, работа по дому или длительные поездки в транспорте замедляют кровообращение и лимфоток, из-за чего организм быстрее устает.

«Простые движения, даже без спортзала, дают телу нужный импульс, кровь начинает циркулировать активнее, мышцы включаются в работу, лимфа очищает организм, и уже через неделю человек чувствует себя энергичнее», — объяснила Хомина.

Тренер рекомендовала использовать каждую паузу в течение дня с пользой. Например, когда кипит чайник или греется еда можно сделать отжимания от стены или подоконника для укрепления рук и грудных мышц. А в то время, когда стирается белье или идет уборка, можно выполнить несколько приседаний для работы ягодиц, бедер и улучшения кровообращения в области таза.

Как уточнила специалист, если долго приходится стоять, то помогут подъемы на носки. Это упражнение улучшает венозный отток от нижних конечностей и снимает ощущение тяжести в ногах. А прогулку с коляской можно совмещать с выпадами, которые укрепляют ягодицы и улучшают координацию.

«Главное — делать упражнения осознанно, не торопиться и чувствовать работу мышц. Начните с малого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. И обязательно остановитесь, если появляется боль», — отметила собеседница.

По словам Хоминой, короткие активные паузы не заменят полноценные тренировки, но они реально помогают поддерживать тело в тонусе и улучшать самочувствие.

«Не обязательно быть спортсменом, чтобы заботиться о себе. Просто добавьте движение в свой день и через месяц вы почувствуете, что стали сильнее и бодрее», — заключила тренер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.