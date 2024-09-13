Открытый Кубок Раменского округа по армрестлингу пройдет 20 сентября

Раменский молодежный центр приглашает на спортивные соревнования — открытый Кубок Раменского городского округа по армрестлингу, который будет проходить в молодежно-подростковом клубе «Атлет». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участниками соревнования могут стать юноши от 14 до 17 лет, а также мужчины от 18 лет и старше. Участие в соревнованиях возможно исключительно при наличии медицинской справки о допуске с визой врача.

Чтобы получить доступ к соревнованиям, нужно оставить заявку на почте ram-mc@mail.ru или непосредственно очно явиться за заявкой в молодежно-подростковый клуб «Атлет». Заявка должна включать в себя имя, фамилию участника, возраст (с ксерокопией паспорта) и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. Также при себе надо будет иметь расписку о персональной ответственности за жизнь и здоровье.

Начало регистрации в 18:00. Начало соревнований в 19:00. Соревнования пройдут по адресу: г. Раменское, ул. Советская, дом 17, молодежно-подростковый клуб «АТЛЕТ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.