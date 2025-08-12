сегодня в 15:59

Открытый кубок по тяжелой атлетике пройдет в Балашихе 31 августа

Открытый кубок городского округа Балашиха по тяжелой атлетике состоится 31 августа. Место проведения: футбольный стадион МБУ ДО «СШОР „Метеор“, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителей города всех возрастов и весовых категорий приглашают поучаствовать в соревнованиях.

Для участия необходимо предоставить:

Паспорт (для участников до 14 лет — свидетельство о рождении);

Один из документов на выбор:

Заявление о принятии ответственности за жизнь и здоровье (если нет меддопуска);

Медицинская справка, разрешающая участие в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Один из документов на выбор:

Заявление о принятии ответственности за жизнь и здоровье (если нет страховки);

Полис страхования жизни и здоровья участника.

Срок подачи заявок — до 29 августа 2025 года включительно.

Способы подачи: WhatsApp/Telegram: 8(903)798-16-12. Важно: дождитесь подтверждения приема заявки.

Контакты для справок: 8(495)521-11-53, возрастные ограничения — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.