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Открытое командное первенство округа по бадминтону прошло в Раменском

В конце декабря во дворце спорта «Борисоглебский» прошло открытое командное первенство Раменского округа по бадминтону. Участниками стали 12 команд в трех возрастных категориях: до 11, 13, 17 лет. Соревнования команды проходили в одиночках, парах и миксте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В возрастной категории до 11 лет: первое место заняла команда «Лидер» (Спортивная школа «Раменское»); второе место — команда «Вороны» (Спортивная школа «Воскресенск»); третье место — команда «Звездочки» (село «Новохаритоново»).

В возрастной категории до 13 лет: первое место заняла команда «Воскресенск» (Спортивная школа «Воскресенск»); второе место — команда «Юниор — 2» (Спортивная школа «Раменское»); третье место — команда «Юниор-1» (Спортивная школа «Раменское»).

В возрастной категории до 17 лет: первое место поделили команда «Химик» (Спортивная школа «Воскресенск») и команда «Фаворит-1» (Спортивная школа «Раменское»); второе место взяли команда «Орлы» и команда «Морозко»; третье место — команды «Фаворит-2» и «Звезда Гжели».

Спортивные победы накануне Нового года дают заряд бодрости юным спортсменам и вдохновляют их на большие достижения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.