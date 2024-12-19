Открылась регистрация на костюмированный забег Манжосовской гонки в Подмосковье

Открылась регистрация на костюмированный лыжный забег в рамках юбилейной Манжосовской гонки, которая пройдет в Подмосковье 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Принять участие в костюмированном забеге сможет любой желающий, независимо от уровня подготовки. Для спортсменов будет доступна дистанция в 1200 м. Главное условие — яркий креативный образ и, конечно, лыжи.

Старт забегу будет дан в 11:00. Для регистрации необходимо направить заявку на электронную почту: nkunicin@gmail.com. В письме нужно указать фамилию, имя и год рождения.

Онлайн-регистрация на одно из старейших подмосковных спортивно-массовых мероприятий — 55-ю Манжосовскую лыжную гонку — откроется 20 декабря в 12:00. Количество бесплатных стартовых слотов ограничено. Уже сейчас можно пройти платную регистрацию на сайте.

В этом году участникам соревнований предложены несколько дистанций: 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км и 18 км.

«Манжосовская лыжная гонка» впервые была проведена в 1969 году и вот уже более полувека собирает в Одинцове лыжников со всего Подмосковья и Москвы. Возраст участников от 3 до 90 лет. Наряду с любителями в гонке традиционно принимают участие профессиональные лыжники.

Место: Одинцовский городской округ, ул. Манжосовская, дом № 1, «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»; Дата — 31 декабря 2024 года.

Лыжная гонка проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.