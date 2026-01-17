«Отдалась за 3 австралийских доллара»: Милонов назвал Касаткину «шаболдой»

Милонов раскритиковал теннисистку Касаткину за смену спортивного гражданства
Спорт

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал бывшую российскую теннисистку Дарью Касаткину за смену спортивного гражданства, сообщает Sport24.

Ранее 28-летняя Касаткина заявила в соцсетях, что получила сертификат гражданства Австралии. По словам теннисистки, она с гордостью будет выступать за страну, которая «так легко ее приняла».

«Слова Касаткиной? Я в ходе своих рейдов по борделям тоже иногда вижу женщин, которые говорят, что они счастливы быть проститутками», — прокомментировал Милонов.

Парламентарий назвал «падением с высокого этажа» свободу, о которой упомянула Касаткина в своей публикации. Также депутат выразил сожаление, что на воспитание теннисистки были потрачены бюджетные деньги.

Милонов добавил, что свои поступком Касаткина пытается уйти от действительности и «заглушить голос своей совести», так как она «является предательницей». Теннисистка ведет себя как «политическая шаболда», уверен депутат.

