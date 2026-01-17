«Отдалась за 3 австралийских доллара»: Милонов назвал Касаткину «шаболдой»

Ранее 28-летняя Касаткина заявила в соцсетях, что получила сертификат гражданства Австралии. По словам теннисистки, она с гордостью будет выступать за страну, которая «так легко ее приняла».

«Слова Касаткиной? Я в ходе своих рейдов по борделям тоже иногда вижу женщин, которые говорят, что они счастливы быть проститутками», — прокомментировал Милонов.

Парламентарий назвал «падением с высокого этажа» свободу, о которой упомянула Касаткина в своей публикации. Также депутат выразил сожаление, что на воспитание теннисистки были потрачены бюджетные деньги.

Милонов добавил, что свои поступком Касаткина пытается уйти от действительности и «заглушить голос своей совести», так как она «является предательницей». Теннисистка ведет себя как «политическая шаболда», уверен депутат.

