«Ощущения особенные»: Вахания рассказал об игре в сборной России

Футболист Вахания: во время матча за сборную России ты представляешь всю страну

Защитник клуба «Россия» и сборной России по футболу Илья Вахания заявил, что во время игр испытывает особенные ощущения. Он чувствует, что представляет на поле всю страну, сообщает Metaratings.ru .

«Когда выходишь на поле, играет гимн страны, ты стоишь, его поешь. Во время матча представляешь страну на глазах болельщиков. Все тебя поддерживают. Это что-то непередаваемое», — сказал футболист.

По его словам, если бы сейчас Россия могла вернуться на международную футбольную арену, то сборная точно поборолась бы за выход в плей-офф.

На вопрос об общении внутри команды Вахания сказал, что больше всего разговаривает с Максимом Осипенко и Данилом Круговым, в целом в сборной очень хорошая атмосфера.

Самым впечатляющим стадионом он назвал «Лужники»: это самая большая арена в стране и попасть туда стоит сил, что делает ее еще ценнее на фоне остальных.