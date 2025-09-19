«Ощущения особенные»: Вахания рассказал об игре в сборной России
Фото - © РИА Новости
Защитник клуба «Россия» и сборной России по футболу Илья Вахания заявил, что во время игр испытывает особенные ощущения. Он чувствует, что представляет на поле всю страну, сообщает Metaratings.ru.
«Когда выходишь на поле, играет гимн страны, ты стоишь, его поешь. Во время матча представляешь страну на глазах болельщиков. Все тебя поддерживают. Это что-то непередаваемое», — сказал футболист.
По его словам, если бы сейчас Россия могла вернуться на международную футбольную арену, то сборная точно поборолась бы за выход в плей-офф.
На вопрос об общении внутри команды Вахания сказал, что больше всего разговаривает с Максимом Осипенко и Данилом Круговым, в целом в сборной очень хорошая атмосфера.
Самым впечатляющим стадионом он назвал «Лужники»: это самая большая арена в стране и попасть туда стоит сил, что делает ее еще ценнее на фоне остальных.