Определились полуфиналисты международного Кубка Акинфеева

Стали известны все команды, которые прошли в плей-офф Кубка Акинфеева. В Подмосковье завершилась групповая стадия международного турнира среди сильнейших футбольных академий стран СНГ. Право бороться за главный трофей завоевали «Мастер-Сатурн», «Крылья Советов», «Зенит» и «Родина», о сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По результатам четырёх туров группового этапа в полуфинал вышли четыре коллектива, возглавившие свои группы. Остальные команды из турнира не выбывают и продолжат соревнование за позиции с 5-й по 20-ю.

Победитель группы А, подмосковный «Мастер-Сатурн», сыграет с лидером группы Б — самарскими «Крыльями Советов». Обе команды с уверенностью прошли групповой этап, не потерпев ни одного поражения.

Второй полуфинал представит битву двух столиц. За финальный выход сразятся команды, занявшие первые места в группах В и Г: петербургский «Зенит» и московская «Родина». Эти коллективы также ни разу не проиграли на протяжении четырёх туров групповой стадии.

Борьбу за места с 5-го по 8-е поведут клубы, финишировавшие вторыми в своих группах. «Балтика» из Калининграда встретится с «Академией футбола Крыма» из Евпатории, а столичный ЦСКА сыграет против минского «Динамо».

Кроме традиционного футбольного турнира, спортсмены состязаются ещё в двух дисциплинах: киперболе и кипербатле. Кипербол — это уникальный формат игры, разработанный Игорем Акинфеевым, в котором в каждом матче разыгрывается шесть очков: четыре в основное время и два в обязательной серии послематчевых пенальти. Таким образом, итог игры всегда решается в penalty. Другая динамичная дисциплина, кипербатл, представляет собой зрелищную вратарскую дуэль, где два голкипера поочерёдно наносят удары по воротам соперника.

В полуфинал турнира по кипербатлу тоже пробились четыре команды: донецкий «Шахтер» (Кирилл Ежаков и Артём Гусаров) сразится с московской «Спартой» (Платон Катулин и Николай Тонгушов), а «Зенит» из Санкт-Петербурга (Егор Курицын и Захар Кучкасков) померится силами со столичным «Локомотивом» (Григорий Никитин и Артем Шумилин).

Все матчи состоятся 20 августа на «Арене Химки». В день финала на том же стадионе пройдёт гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева». Игры за места с 9-го по 20-е пройдут 20 августа на арене «Новые Химки».

Следить за новостями турнира и актуальным расписанием игр можно на официальных страницах Игоря Акинфеева в VK и Telegram.

Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 и 2019 годах была команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021-м победили футболисты ФК «Строгино» (Москва), в 2022-м — ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоевывал московский «Локомотив».

Кубок Игоря Акинфеева по футболу проводится в рамках целей государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.