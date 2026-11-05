Ольга Нахова из Воскресенска выиграла две медали на ЧМ по пауэрлифтингу слепых

Спортсменка клуба инвалидов «Лидер» из Воскресенска Ольга Нахова завоевала золото и серебро на чемпионате мира по пауэрлифтингу спорта слепых в Стамбуле. Она стала победительницей в жиме 2 ноября и серебряным призером в классическом троеборье 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу спорта слепых проходит в Стамбуле (Турция) с 28 октября по 7 ноября 2026 года под эгидой Международной федерации спорта слепых (IBSA). В нем участвуют 58 спортсменов из девяти стран: России, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины, Турции, Чехии, Ливии и Венесуэлы.

Представительница воскресенского спортивного клуба инвалидов «Лидер» Ольга Нахова 2 ноября завоевала золото в жиме в весовой категории до 56 кг. Ее результат составил 65 кг.

4 ноября Нахова стала серебряным призером в классическом троеборье с суммой 275 кг. Первое место заняла украинка Елена Галинская с результатом 300 кг, третье — спортсменка из Узбекистана Шахноз Раимова, набравшая 125 кг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что развитие адаптивного спорта и создание доступной среды для людей с инвалидностью — одно из приоритетных направлений работы региона.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.