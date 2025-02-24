Около 30 пловцов из Ленинского округа поучаствовали в Кубке Чемпионов

В Московской области прошли соревнования по плаванию — Кубок Чемпионов Swimcup среди профессионалов и любителей. Ленинский городской округ представили 29 спортсменов из детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин», которые показали лучшие результаты и завоевали медали различного уровня, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень довольны результатами соревнований. Ребята продемонстрировали характер и очень хорошее время для длинной дистанции несмотря на то, что эти старты проходят у них под нагрузкой, так как мы готовимся к основным, более важным соревнованиям. Многие улучшили свои разряды. Организация и работа судей были на высшем уровне», — приводятся в сообщении слова тренера-преподавателя по плаванию детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Дарьи Шнаревой.

В пресс-службе рассказали, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из Ленинского городского округа в возрасте от 8 лет и старше. Были представлены следующие дистанции: 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине, 50 и 100 метров брассом, а также 50 и 100 метров баттерфляем. На дистанции 50 метров на спине три пловца заняли первые места. Двое спортсменов победили на дистанции 50 метров баттерфляем, еще двое — на 50 метрах брассом. На дистанции 100 метров вольным стилем две золотые медали, одна — на спине, одна — баттерфляем и еще одна — брассом. Остальные участники также продемонстрировали высокие результаты, завоевав серебряные и бронзовые награды.

Всего в соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из разных регионов России, включая Ярославль, Тверь, Санкт-Петербург, Рязань, Петрозаводск и Владимир. Победители были награждены медалями, дипломами и сувенирами от организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.