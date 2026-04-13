Одной категории спортсменов из РФ разрешили соревноваться с флагом и гимном

сегодня в 15:30

World Aquatics разрешила российским спортсменам соревноваться с гимном и флагом

Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта World Aquatics разрешили взрослым спортсменам из РФ участвовать в состязаниях со своими флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС .

Санкции также сняты со спортсменов из Белоруссии. Взрослым участникам разрешили участвовать в состязаниях так же, как и представителям иных стран.

С россиян и белорусов также сняты ограничения по ношению национальной формы.

World Aquatics — зарубежная спортивная федерация. В нее входят государственные федерации разных водных видов спорта. Среди них плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плаванье и иные международные соревнования. Штаб-квартира организации расположена в швейцарской Лозанне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.