Одной категории спортсменов из РФ разрешили соревноваться с флагом и гимном
World Aquatics разрешила российским спортсменам соревноваться с гимном и флагом
Фото - © Медиасток.рф
Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта World Aquatics разрешили взрослым спортсменам из РФ участвовать в состязаниях со своими флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции также сняты со спортсменов из Белоруссии. Взрослым участникам разрешили участвовать в состязаниях так же, как и представителям иных стран.
С россиян и белорусов также сняты ограничения по ношению национальной формы.
World Aquatics — зарубежная спортивная федерация. В нее входят государственные федерации разных водных видов спорта. Среди них плавание, прыжки в воду, водное поло, синхронное плаванье и иные международные соревнования. Штаб-квартира организации расположена в швейцарской Лозанне.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.