сегодня в 14:31

Областной турнир по художественной гимнастике пройдет в Рузе

В Рузском муниципальном округе состоится значимое спортивное событие — традиционный областной турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования пройдут на базе современного Дворца водных видов спорта «Руза». Этот турнир имеет богатую историю — он проводится с 1981 года и стал настоящим спортивным брендом региона.

Главная цель турнира — не только развитие художественной гимнастики, но и увековечение памяти легендарной героини, а также патриотическое воспитание молодого поколения.

Спортивное мероприятие запланировано на период с 28 по 30 ноября. Соревнования будут проходить ежедневно с 9:00 до 21:00, что позволит зрителям увидеть все этапы состязаний.

Особое событие состоится 29 ноября в 16:00 — торжественная церемония открытия турнира. На мероприятии соберутся спортсмены, тренеры и почетные гости.

Организаторы подчеркивают доступность турнира для всех желающих — вход на соревнования свободный, возрастных ограничений нет.

Художественная гимнастика — один из самых зрелищных видов спорта, и предстоящий турнир обещает стать ярким спортивным событием.

Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», что подчеркивает его значимость для региона.

«Приглашаю всех жителей и гостей Рузского муниципального округа посетить турнир, поддержать участниц и стать свидетелями захватывающих выступлений гимнасток,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Подобные соревнования способствуют не только развитию спорта, но и сохранению исторической памяти, воспитанию у молодежи уважения к подвигам героев прошлого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.