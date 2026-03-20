Обладатель Кубка Харламова провел тренировку в Клину

Мастер-класс с обладателем Кубка Харламова Егором Смирновым прошел 19 марта 2026 года в Ледовом дворце имени В. Харламова в Клину. Защитник хоккейного клуба «Химик» поделился опытом с воспитанниками школы олимпийского резерва «Клин спортивный», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В интенсиве приняли участие более 25 юных хоккеистов. Спортсмен разобрал с ними технику катания лицом и спиной, особенности правильной посадки, а также нюансы выталкиваний и переездов на льду.

Егор Смирнов — защитник и обладатель Кубка Харламова в составе московского «Динамо». В хоккей он пришел в шесть лет по инициативе отца, который поддерживал его на протяжении всей спортивной карьеры. С десяти лет спортсмен тренировался в системе «Динамо» и жил в интернате.

«Я хочу передать ребятам понимание, что такое дружба, любовь, уважение. Мне важно быть не только тренером, но и хорошим человеческим примером. Мы пытаемся передать свои знания, свои лучшие качества молодому поколению», — рассказал Егор Смирнов, игрок хоккейного клуба «Химик».

В школе олимпийского резерва «Клин спортивный» регулярно проходят встречи с известными хоккеистами, в том числе с действующими игроками Континентальной хоккейной лиги. В настоящее время открыт набор детей в спортивно-оздоровительную группу для ребят от 4 до 7 лет.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.