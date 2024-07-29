Новый стадион открыли в спорткомплексе «Горняк» Воскресенска

У любителей футбола в округе Воскресенск большое событие — в спорткомплексе «Горняк» открыли новый стадион. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей и игроков стадиона ждут футбольное поле с искусственным покрытием, зрительские трибуны вместимостью свыше 200 мест, оборудованные скамейки для запасных игроков и судей, теплые комфортные раздевалки для спортсменов и яркие прожекторы освещения всей площадки.

Стадион должен стать центром притяжения футбольных болельщиков не только микрорайона Лопатинский, но и всего округа. Также здесь смогут тренироваться и воскресенские легкоатлеты — вокруг футбольного поля оборудованы беговые дорожки.

Денежные средства на строительство стадиона-спорткомплекса «Горняк» были выделены из бюджета Московской области и бюджета городского округа Воскресенск и составили более 52 млн рублей. Проект реализован благодаря государственной программе «Спорт Подмосковья».

«Поздравляю всех любителей спорта и профессионалов с этим значимым событием. А нашим футболистам желаю красивых голов и громких побед, пусть новый стадион станет для этого добрым предвестником!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.