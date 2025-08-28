НХЛ опровергла ультиматум Финляндии и Швеции из-за российской команды

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли опроверг информацию о том, что Финляндия и Швеция выступили против участия России в Турнире четырех наций. Страны, наоборот, были согласны на игры с российскими спортсменами, сообщает РИА Новости .

Инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что Финляндия и Швеция якобы поставили ультиматум НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), что они не будут выступать в турнире вместе с Россией.

«Никакого ультиматума не было. Все стороны были согласны», — опроверг Дэйли эту информацию.

Он подчеркнул, что решение о допуске российской команды буде приниматься НХЛ и NHLPA. Они будут анализировать актуальные мировые события.

Россию не приглашали на Турнир четырех наций. В спортивном мероприятии международного уровня приняли участие США, Канада, Швеция и Финляндия. Турнир состоялся в феврале этого года в Бостоне и Монреале. Победу одержала Канада.