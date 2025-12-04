Нападающий «Трактора» Григоренко прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Григоренко — о матче с «Ак Барсом»: выключились на пару минут и поплатились

Форвард «Трактора» Михаил Григоренко после проигрыша казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:5 в рамках регулярного чемпионата FONBET КХЛ поделился своими впечатлениями об игре, сообщает Metaratings.ru .

После 34 матчей «Трактор» занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков.

Главный тренер команды Рафаэль Рише не сдержал эмоций и сломал планшет при счете 3:1.

«Конечно, игру контролировали, моменты были, могли развивать успех. Потом пропустили три гола. Были невынужденные ошибки. Вроде все неплохо, играем хорошо, но в который раз уже проигрываем. Сами отдали игру, нужно больше работать», — отметил Григоренко.

«В атаке хорошо играем. Но бывает, как сегодня. Выключились на пару минут и поплатились за это», — добавил он.

Хоккеист добавил, что у команды изначально сильный состав с опытными игроками. Во всех шести последних матчах, по его словам, они превзошли соперников по броскам и создали больше моментов. Однако необходимо усилить игру в обороне, подчеркнул Григоренко.

Комментируя ситуацию в своем бывшем клубе ЦСКА, он заявил, что сейчас все команды находятся примерно на одном уровне. Каждый соперник играет с полной отдачей, слабых команд больше нет. Все матчи проходят в напряженной борьбе.

В следующем матче челябинцы примут на своем льду ЦСКА. Игра состоится 5 декабря, начало в 17:00 по московскому времени.

