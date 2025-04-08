Налоговая снова заблокировала банковский счет Хабиба Нурмагомедова

Банковский счет бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова снова заблокировала налоговая. В этот раз боец не предоставил вовремя декларацию о доходах за прошлый год, сообщает «Mash на спорте».

В 2024 году судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова на 79 млн рублей. Это произошло из-за долга спортсмена перед ФНС, который составлял 302 млн рублей.

Тогда в список имущества попали семейным дом в Дагестане и серьезный автопарк. В него входили Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S и S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.

Были заблокированы и счета Нурмагомедова в Eagle FC, его благотворительного фонда и личные счета. Спустя неделю боец закрыл долг и арест сняли.

Ранее стало известно, что в ходе расследования дела против экс-заместителя руководителя Минобороны Тимура Иванова судебные и следственные инстанции наложили арест на семейные активы и личное имущество обвиняемого, совокупная ценность которых превышает 2,5 млрд рублей.