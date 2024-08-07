На подмосковном стадионе «Криогнемаш» пройдут мероприятия ко Дню физкультурника

Газон на футбольном поле подстригли и привели в порядок. Здесь в скором времени будут проводить тренировки и разные спортивные мероприятия для жителей и гостей Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга

«Стадион «Криогенмаш» находится в частной собственности, но мы обратились к владельцу стадиона с просьбой предоставить нам футбольное поле в право пользования. Мы привели его в порядок: здесь уже подстрижен газон, появилась свежая разметка. В самое ближайшее время проведем спортивные мероприятия. В дальнейшем планируем системные тренировки и футбольные соревнования», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

9 августа на стадионе «Криогнемаш» проведут спортивные эстафеты, сдачу нормативов ГТО, мастер-класс по шахматам и другие активности ко Дню физкультурника. Всех жителей и гостей Балашихи приглашают к участию. Более подробно ознакомиться с информацией о мероприятиях можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.