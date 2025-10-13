Мытищинские школьники испытали себя в морском троеборье

На базе яхт-клуба «Орбита» прошли соревнования по морскому троеборью, организованные в рамках юнармейского движения «Юнфлот». Более 50 школьников из мытищинских школ продемонстрировали свое мастерство в различных дисциплинах.

Подготовка к соревнованиям велась в течение всего лета на базе яхт-клуба «Орбита». Как отметили организаторы, идея проведения подобных состязаний возникла три года назад. За это время юнармейцы выступили не только на местных соревнованиях, но и стали участниками Всероссийской спортивной юнармейской игры «Юнфлот» в Санкт-Петербурге.

«Планирую связать свою жизнь с морской пехотой, поэтому все навыки, которые я получил здесь за это время, мне очень пригодятся», — поделился учащийся школы № 9, командир отряда «Аврора» Данила Введенский.

По результатам соревнования определены победители. Все призеры отмечены специальными наградами за проявленные мастерство, волю к победе и спортивный характер.

