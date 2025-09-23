В подмосковном Королеве 21 сентября завершились финальные соревнования по футболу в формате 6×6 в рамках турнира «Лига Здоровья — 2025». Более 300 участников из медицинских учреждений Московской области собрались, чтобы побороться за звание лучших, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Две команды представляли городской округ Мытищи: «Мытищинская ОКБ» и «Мытищинская стоматология». Финальная встреча между сборной Мытищинской клинической больницы и хозяевами турнира, командой Королевской больницы, завершилась вничью в основное время. В серии пенальти удача улыбнулась королевским медикам, завоевавшим золото. Однако серебряные и бронзовые медали достались мытищинским командам. «Мытищинская стоматология» заняла третье место.

Лучшим вратарем турнира был признан врач травматолог-ортопед из Мытищинской ОКБ Егор Пириев.

Ежегодные соревнования организуются Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения, Минздравом Московской области и Ассоциацией врачей любителей футбола РФ. Эти турниры не только способствуют популяризации здорового образа жизни среди медиков, но и укрепляют дружеские связи между медицинскими учреждениями региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.