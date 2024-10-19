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Можайские спортсменки завоевали медаи на соревнованиях по художественной гимнастике «Кубок мечты»

В соревнованиях по художественной гимнастике «Кубок мечты» от Можайского городского округа участвовало две команды в групповых упражнениях — «Русские красавицы» и «Цветики», также в категории дуэт выступали Дина Курбаналиева и Анфиса Селезнева. Кроме этого, выступали и гимнастки с индивидуальными программами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обе Можайских команды в групповых выступлениях заняли первые места! Помимо этого, абсолютными чемпионками в своих возрастных категориях стали: Элен Назанян, Елизавета Коломыцева, Варвара Сотникова и Камила Забирова! Также дуэт Дины и Анфисы занял первое место, отлично отыграв, правда, конкуренции им в категории не нашлось.

На открытии «Кубка мечты» гимнасток приветствовала Дарья Трубникова, двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы, чемпионка России 2020 года по художественной гимнастике.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.