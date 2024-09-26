Москвичи смогут посетить бесплатные кардиотренировки 28-29 сентября

В Москве проведут бесплатные занятия в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные». Кардиотренировки организуют 28 и 29 сентября, сообщается на сайте мэра столицы .

Занятия проведут по фитроку, бегу, фитнес-боксу и настольному теннису. Таким образом жители столицы смогут отпраздновать Всемирный день сердца, который отмечается 29 сентября. В рамках него пройдут мероприятия, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения здоровья и не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Во время тренировки по фитроку москвичи будут с барабанными палочками выполнять связки упражнений, состоящие из танцевальных движений. Занятия пройдут 28 сентября на ВДНХ с 17:00 до 18:00 и в культурном центре ЗИЛ с 19:00 до 20:00. А 29 сентября тренировки проведут с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 12:00 до 13:00 на Южном речном вокзале. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

29 сентября в 10:30 пройдут еще одни занятия по фитроку. Их организуют на крышах райцентров «Ангара», «Рассвет», «Эльбрус» и «София». Запись действует через форму «Танцевальный фитнес» на сайте.

Также 28 и 29 сентября состоятся занятия по фитнес-боксу. На них москвичи будут совершать удары по боксерской груше. Все упражнения выполняются в высоком темпе. Тренировку проведут рядом со станцией метро «Тульская» с 11:30 до 12:30. Узнать расписание и записаться можно на странице.

Тренировки по бегу пройдут 29 сентября в 10:00 в разных частях столицы. Москвичей ожидают в парках «Северное Тушино», «Сокольники», 850-летия Москвы и олимпийском комплексе «Лужники». Помимо этого, тренировки организуют по адресам: Широкая улица, д. 30, Зеленоград, корп. 904. Записаться на занятия можно на сайте.

28 сентября для любителей баскетбола и настольного тенниса тоже устроят тренировки. Их будут вести профессионалы.

Тренировки по баскетболу организуют по адресам: Большая Грузинская улица, д. 39, Фестивальная улица, д. 4, Большой Овчинниковский переулок, д. 11, улица Маршала Голованова, д. 4, Домодедовская улица, д. 22. Занятия начнутся в 19:00.

Тренировки по настольному теннису пройдут в нескольких районах Москвы. Жителей столицы ждут в парках «Дубовая роща „Маяк“», «Свиблово» и «Кузьминки-Люблино». Помимо этого, пройдут занятия на стадионе «Авангард» по адресу: Перекопская улица, д. 34, корп. 2.

«Мой спортивный район» — один из главных проектов Депспорта Москвы. Во время него жители мегаполиса на протяжении 12 месяцев занимаются физической активностью под началом профессиональных тренеров на различных площадках.

Проект «Спортивные выходные» предоставляет горожанам возможность бесплатно позаниматься пилатесом, йогой, танцами. Тренировки ведут профессионалы. Их организовывают на 13 закрытых площадках Москвы.