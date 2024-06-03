Москвичам стали доступны три бесплатные площадки для игры в падел-теннис

Три новых огороженных корта с сетками для игры в падел-теннис открыли в Москве

Поиграть в падел-теннис смогут все желающие. Огороженные корты будут работать ежедневно, мячи и ракетки можно будет взять в аренду в пунктах проката. На официальном сайте «Московских сезонов» открыта запись на часовые сеансы по падел-теннису.

Падел-теннис, это своеобразный симбиоз сразу четырех направлений — большого, настольного и пляжного тенниса, а также сквоша. Это относительно новый вид спорта, который набирает популярность в Москве. Профессиональные игроки за один матч сжигают до трех тысяч калорий.

Теперь популярный вид спорта доступен всем желающим на московских улицах. Если приходить на объекты со своим оборудованием — вход свободный.

Сразу 5 кортов начали принимать гостей на Авиационной улице в районе метро Щукинская, и по 2 корта — на улицах Матвеевская и Грекова. На всех площадках оборудованы зоны для зрителей и пункты проката инвентаря. Стоимость проката — 50 рублей за единицу снаряжения (ракетку, банку мячей в количестве 3 штук и полотенце).

Для игры на площадках при аренде инвентаря потребуется внести залог в 3 000 рублей за ракетку и по тысяче рублей за мячи и полотенца. При сдаче оборудования в надлежащем виде залог вернут посетителям.

Ранее в Москве стартовал первый чемпионат по игре в «Камень, ножницы, бумага». Организаторы подвели итоги первого дня соревнований.