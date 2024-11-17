Московский суд обязал академию ПСЖ выплатить компенсацию ребенку за перелом руки

Воспитанник московской академии Пари Сен-Жермен Б (ПСЖ) сломал руку во время тренировки, когда упал на поле вблизи ворот. Суд встал на сторону ребенка и обязал организацию выплатить ему компенсацию в размере 240 тысяч рублей, пишет Baza .

Инцидент произошел 7 октября 2023 года в ходе неудачной тренировки в академии ПСЖ. Мальчик сломал руку, пытаясь забить гол, ему потребовалась медицинская помощь.

Родители ребенка обвинили школу в небрежности и отсутствии необходимых мер безопасности, заявив, что их ребенку не было предоставлено должного внимания после получения травмы.

Академия свою вину отрицала, считая случившееся просто несчастным случаем, и предлагала компенсацию в виде трех месяцев бесплатных тренировок и комплекта формы с именем известного футболиста Килиана Мбаппе на спине. Но родители решили судиться и выиграли.

Суд обязал академию выплатить компенсацию пострадавшему воспитаннику в размере 240 тысяч рублей.