Московский «Спартак» пополнился полузащитником Месси

Академия московского «Спартака» пополнилась новым воспитанником. Им стал 11-летний полузащитник с необычным именем — Месси Юрьевич Жмырь, сообщает РИА Новости .

Юный полузащитник уже успел дебютировать за команду «Спартака» 2014 года рождения. В своем первом матче в красно-белой форме он провел на поле 60 минут.

До перехода в московский клуб Жмырь выступал за академию «Краснодара». За «быков» футболист сыграл в семи встречах, однако отличиться голами или результативными передачами ему не удалось.

Теперь юный тезка аргентинской звезды будет развивать свои навыки уже под крылом столичного клуба.

