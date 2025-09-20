Московский марафон стартовал в столице 20 сентября

В столице начался Московский марафон. Его проводят в этом году 20 и 21 сентября, сообщает РЕН ТВ .

Событие проходит уже в 12-й раз. В субботу состоялся забег на 10 км. В воскресенье участникам предстоит преодолеть дистанцию 42,2 км, также пройдут корпоративная и студенческие эстафеты.

В 2025 году спортсмены бегут по новому маршруту. Старт — на Лужнецкой набережной, финиш — на улице Лужники. У бегунов будет возможность увидеть знакомые достопримечательности — Большой театр, собор Василия Блаженного, памятник Петру I и т. д.

Всего в марафоне примут участие около 50 тыс. спортсменов из 65 стран. Также ожидается, что в эстафетах поучаствуют представители более 250 компаний и около 60 студенческих команд.

Ранее стало известно, что представители 67 регионов РФ поучаствуют в финале марафона «Земля спорта». Он пройдет 20 и 21 сентября на федеральной территории «Сириус» в Сочи.