МОК не введет ограничения против конькобежки Лердам за рекламу на лифчике

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет наказывать спортсменку из Нидерландов Ютту Лердам за демонстрацию лифчика с рекламой на Олимпиаде 2026 года в Италии. До этого она получила золотую и серебряную медали, сообщает Sport24 .

После победы спортсменка расстегнула собственный костюм и показала спортивный топ от компании Nike. Из-за этого Лердам обвинили в продвижении фирмы и нарушении правил маркетинга на ОИ-26.

Маркетинговый директор МОК Софи Воумард сказала, что, по ее наблюдениям, конькобежцы нередко расстегивают костюм после проката. Они предпринимают эти действия, потому что костюм должен сидеть плотно.

«Так что это обычное поведение, а не маркетинговая уловка», — сказала Воумард.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Они проводятся в областях Венето и Ломбардия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.