«Могло не хватить сил»: Мишина оценила ошибку на чемпионате России

«Когда пересматривала наш прокат, обратила внимание, что был незначительный завал на спину, но точно не настолько критичный, чтобы не сделать выезд. Возможно, просто не хватило сил, но на самом деле ответа у меня нет», — сказала спортсменка.

По ее словам, никаких опасений не было: этот трюк пара делает всегда, в любом состоянии он у них получался чисто и всегда стоял в конце программы, но в этот раз что-то пошло не так.

Ранее она также оценила слова своего партнера по поводу ситуации: по ее словам, это чистый выплеск эмоций, не направленный конкретно на нее. Она также подчеркнула, что их связывают только рабочие отношения: никакие посторонние темы Мишина и Галлямов на тренировках не обсуждают.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.