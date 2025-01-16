«Мне скоро понадобится психиатр»: фигуристка Трусова про слухи о беременности

Трусова роликом с трендовой озвучкой ответила на слухи о своей беременности

Российская фигуристка Александра Игнатова, более известная под фамилией Трусова, отреагировала на слухи о беременности забавным видео. Она записала ролик с трендовой озвучкой, которая намекает поклонникам о том, что спортсменка устала от сплетен про свою личную жизнь, сообщает «Чемпионат» .

На опубликованных кадрах Трусова наклонилась на изголовье кровати. Одной из рук она касается собственного виска, внешне демонстрируя недоумение от всего, что про себя слышит. Фигуристка повторяет трендовой озвучкой фразу: «Честное слово, мне скоро понадобится психиатр, уже глаз дергается».

При этом фигуристка прямо не опровергла и не подтвердила слухи о том, что находится в интересном положении. Если верить источникам, срок беременности составляет 3 месяца.

Трусова замужем за 24-летним фигуристом Макаром Игнатовым, который имеет в своей копилке серебро национального первенства 2021 года.