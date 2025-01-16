«Мне скоро понадобится психиатр»: фигуристка Трусова про слухи о беременности
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Российская фигуристка Александра Игнатова, более известная под фамилией Трусова, отреагировала на слухи о беременности забавным видео. Она записала ролик с трендовой озвучкой, которая намекает поклонникам о том, что спортсменка устала от сплетен про свою личную жизнь, сообщает «Чемпионат».
На опубликованных кадрах Трусова наклонилась на изголовье кровати. Одной из рук она касается собственного виска, внешне демонстрируя недоумение от всего, что про себя слышит. Фигуристка повторяет трендовой озвучкой фразу: «Честное слово, мне скоро понадобится психиатр, уже глаз дергается».
При этом фигуристка прямо не опровергла и не подтвердила слухи о том, что находится в интересном положении. Если верить источникам, срок беременности составляет 3 месяца.
Трусова замужем за 24-летним фигуристом Макаром Игнатовым, который имеет в своей копилке серебро национального первенства 2021 года.