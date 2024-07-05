Международный турнир по водным лыжам пройдет в Солнечногорске

В акватории Истринского водохранилища городского округа Солнечногорск 6 и 7 июля состоятся пятые соревнования по воднолыжному спору Moscow region Istra 2024. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Турнир пройдет в трех дисциплинах среди мужчин и женщин: «Слалом сет», «Фигурное катание» и «Прыжки». Также по многочисленным просьбам участников организаторы включили в программу три дополнительных раздела: «Катер-слалом», «Катер-прыжки с трамплина» и «Катер-фигурное катание». В этих дисциплинах соревнования состоятся вне основного зачета.

​В этом году призовой фонд составит 150 000 рублей и будет распределен среди участников официального протокола, показавших лучшие результаты.

​По традиции международный турнир примет водно-спортивный клуб «Альфа». Ежегодно на воднолыжном стадионе проводится первенство и чемпионат Московской области по воднолыжному спорту. В 2024 году региональный чемпионат и первенство прошли со 2 по 4 июня. В них приняли участие более 100 человек.

​Напомним, что первый международный турнир Moscow Region Istra состоялся в 2019 году. На протяжении пяти лет в нем принимают участие сильнейшие спортсмены России и Европы.

​С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Федерации вейкборда и воднолыжного спорта Московской области.

​Соревнования пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.