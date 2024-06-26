Мастер спорта России по самбо и дзюдо провела зарядку долголетов в Подмосковье

Зарядку для представителей серебряного возраста провела заслуженный мастер спорта России по самбо и дзюдо Карина Черевань. Она показала комплекс упражнений и поделилась секретами своей чемпионской силы.

Завершили зарядку зажигательной зумбой от инструктора Анны Петровой. Участники проекта «Активное долголетие» получили заряд бодрости и положительные эмоции на весь день.

В ведомстве дополнили, что проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Получить консультацию можно по телефону: 8 (496) 382-43-00.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.