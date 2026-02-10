сегодня в 17:44

Лыжники Подмосковья завоевали медали на чемпионате ЦФО в Красногорске

Спортсмены Московской области выиграли серебряные и бронзовые медали на чемпионате Центрального федерального округа по лыжным гонкам, который проходил с 3 по 8 февраля 2026 года в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мужская сборная Московской области заняла второе место в эстафете 4х7,5 км. В команду вошли Артем Барков (областной Центр олимпийских видов спорта, Люберцы), Роман Егоров, Сергей Осадчий и Всеволод Канин (все — СШОР «Истина», Истра). Победу одержала команда Брянской области-1, а бронзу завоевали представители Брянской области-2.

Артем Барков также стал бронзовым призером в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км среди мужчин. Виктория Кирасирова (СШОР «Истина», Истра) принесла Московской области бронзу на дистанции 10 км среди женщин.

Женская сборная региона в составе Елизаветы Гарагановой, Юлии Меньшиковой (обе — СШОР «Истина», Истра), Марии Гарбузовой (КСШОР «Зоркий», Красногорск) и Виктории Кирасировой завоевала серебро в эстафете 4х7,5 км. Первое место заняли спортсменки Брянской области, бронзу — команда Владимирской области.

Чемпионат проходил в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.