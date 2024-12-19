«Локомотив» готов продать Тикинзяна «Севилье» не меньше чем за 6-7 млн евро

Испанский футбольный клуб «Севилья» не сможет приобрести игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, за которого просят 6-7 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru .

Испанцы надеялись получить защитника сборной Армении Наира Тикнизяна в зимнее трансферное окно, но «Севилья» ограничена в средствах и может потратить на игрока не более 2,5 миллионов евро.

«Локомотив» же не готов уступать, поэтому на данный момент трансфер футболиста маловероятен.

Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России с двумя голами и одной результативной передачей. Его рыночная стоимость ориентировочно составляет 6 миллионов евро.