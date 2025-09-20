Квалификация по фигурному катанию на Олимпиаду–2026: где смотреть

В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию для отбора на зимние Игры 2026 года. Прокаты проходят с 19 по 21 сентября.

Впервые за долгое время на квалификацию допущены двое россиян — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Фигуристы будут выступать под нейтральным статусом (AIN).

Также в качестве запасных участников от России в протоколах Международного союза конькобежцев (ISU) значатся фигуристы-одиночники Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Российские фигуристы не принимают участие в соревнованиях от Международного союза конькобежцев с марта 2022 года из-за санкций в отношении страны. Олимпийские игры в Пекине–2022 были последним значимым международным турниром для спортсменов из РФ. Они были отстранены от турниров около 3,5 года.

19 сентября свою короткую программу представили девушки. Этот этап выиграла Аделия Петросян (68,72 балла) под музыку из репертуара Майкла Джексона, второй идет Анастасия Губанова (68,08), представляющая Грузию, тройку лидеров замыкает бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Гуменник выйдет на лед с короткой программой под саундтрек к «Парфюмеру» 20 сентября в 05:14 по московскому времени.

Также 20 сентября произвольную программу представит Петросян. Начало женского турнира в 12:15 по московскому времени. Путевки на Игры–2026 получит первая пятерка фигуристок.

Права на трансляцию квалификационных прокатов по фигурному катанию на Олимпиаду–2026 выкупил онлайн-сервис Оkkо. Турнир показывают в прямом эфире. Посмотреть можно бесплатно после регистрации по ссылке.

Также из-за рубежа можно смотреть на YouTube-канале ISU.

