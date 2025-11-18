«Кубок Ратибора» собрал лучших мастеров мечевого боя в Рузском округе

Спортивное событие регионального масштаба состоялось в Тучково Рузского муниципального округа. Здесь прошел турнир по современному мечевому бою «Кубок Ратибора», собравший участников из разных городов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

География турнира оказалась впечатляющей. На состязания приехали спортсмены из Москвы и Московской области, Казани, Твери и Санкт-Петербурга. Возраст участников варьировался от 4 лет и старше.

Торжественное открытие турнира провели почетные гости: директор Молодежного центра Рузского муниципального округа Татьяна Лысенко и заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Евгения Тульчинская. Они пожелали спортсменам честной борьбы и спортивных достижений.

Соревновательная программа турнира отличалась высоким уровнем организации. Участники демонстрировали мастерство владения мечом, тактическое мышление и отличную физическую подготовку.

Атмосфера турнира была наполнена спортивным духом и дружелюбием. Несмотря на напряженную борьбу, спортсмены проявляли уважение друг к другу и к соперникам.

Особое значение мероприятие имело для обмена опытом между тренерами и спортсменами. Участники получили возможность не только посоревноваться, но и перенять опыт у коллег из других городов.

Поддержка зрителей создала особую атмосферу праздника спорта. Болельщики активно поддерживали участников, создавая праздничное настроение.

Современный мечевой бой как вид спорта продолжает развиваться и набирать популярность среди молодежи. Турнир «Кубок Ратибора» стал ярким подтверждением этого тренда.

Организаторы турнира отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду на дальнейшее развитие этого направления спорта в регионе.

«Подобные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни и развитию спортивных традиций в Рузском муниципальном округе,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.