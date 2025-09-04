«Кубок Главы городского округа Королев» по плаванию разыграют 13 сентября

В День города, 13 сентября, в бассейне «Вымпел» пройдут традиционные соревнования по плаванию на «Кубок Главы городского округа Королев», которые объединят спортсменов разных возрастов и опыта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир открыт для всех желающих, кто мечтает испытать себя и ощутить вкус спортивной борьбы.

В программе представлены дисциплины на любой уровень подготовки:

- Комплексное плавание на дистанции 100 метров;

- Баттерфляй на дистанциях 50 и 100 метров;

- Брасс на дистанциях 50 и 200 метров;

- Спиной на дистанциях 50 и 100 метров;

- Свободный стиль на дистанциях 50 и 200 метров.

Участники соревнований смогут проплыть не более двух дистанций на выбор! Подать заявку на участие можно по телефонам: 8(977) 444-55-44 / 8(960) 533-63-64 или по электронной почте: fpkorolev@yandex.ru

Каждый участник получит памятный подарок, а призеры в своей возрастной категории медали. Победитель, набравший наибольшее количество очков по сумме двух дистанций, станет обладателем главного приза, «Кубка Главы городского округа Королев».

Присоединяйтесь к масштабному событию, которое пройдет 13 сентября в бассейне «Вымпел».

