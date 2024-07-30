Кубок чемпионов Swimcup объединил более 300 пловцов на водохранилище в Мытищах
Фото - © Кубок чемпионов Swimcup
Свыше 300 любителей плавания на открытой воде из 12 регионов РФ приняли участие в соревнованиях международного Кубка чемпионов Swimcup на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Профессиональные пловцы и любители принимали участие в заплывах на 300 м, 1 000 м и 1 852 м. Также в рамках соревнований состоялся старт в ластах на 1852 м. Одним из самых интересных заплывов стала командная эстафета в формате 3 по 300 м. Подробнее ознакомиться с результатами можно на сайте: results.zone/pirogovo2024.
«Именно заплывы в Подмосковье определят фаворитов текущего сезона на открытой воде. В этом сезоне август будет особенно жарким в соревновательном плане — впереди три старта в Московской области, которые внесут кардинальные перемены в первые строчки списка лидеров. Ждем всех любителей плавания на стартах на Пестовском водохранилище, на пляже Рублево в Красногорске и на Озернинском водохранилище. Красота локаций и транспортная доступность делают эти старты особенно ожидаемыми для участников», — прокомментировал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Следующий турнир в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдет 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем любители плавания соберутся 18 августа в Красногорске на пляже Рублево в акватории бухты Живописная. Старт заключительному летнему заплыву будет дан 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа.
Регистрация на все заплывы открыта для всех желающих на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.
На территории Московской области в текущем летнем сезоне прошло уже три турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 1500 любителей плавания.
Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробнее о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.
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Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.