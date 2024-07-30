Кубок чемпионов Swimcup объединил более 300 пловцов на водохранилище в Мытищах

Свыше 300 любителей плавания на открытой воде из 12 регионов РФ приняли участие в соревнованиях международного Кубка чемпионов Swimcup на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Профессиональные пловцы и любители принимали участие в заплывах на 300 м, 1 000 м и 1 852 м. Также в рамках соревнований состоялся старт в ластах на 1852 м. Одним из самых интересных заплывов стала командная эстафета в формате 3 по 300 м. Подробнее ознакомиться с результатами можно на сайте: results.zone/pirogovo2024.

​«Именно заплывы в Подмосковье определят фаворитов текущего сезона на открытой воде. В этом сезоне август будет особенно жарким в соревновательном плане — впереди три старта в Московской области, которые внесут кардинальные перемены в первые строчки списка лидеров. Ждем всех любителей плавания на стартах на Пестовском водохранилище, на пляже Рублево в Красногорске и на Озернинском водохранилище. Красота локаций и транспортная доступность делают эти старты особенно ожидаемыми для участников», — прокомментировал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Следующий турнир в рамках Кубка чемпионов Swimcup пройдет 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем любители плавания соберутся 18 августа в Красногорске на пляже Рублево в акватории бухты Живописная. Старт заключительному летнему заплыву будет дан 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа.

​Регистрация на все заплывы открыта для всех желающих на официальном сайте мероприятия: swimcup.ru.

​На территории Московской области в текущем летнем сезоне прошло уже три турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 1500 любителей плавания.

​Старты международной серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробнее о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

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Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.