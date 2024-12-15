Кристина Резцова стала призером в спринте на этапе Кубка России по биатлону

Спортсменка из Подмосковья Кристина Резцовазавоевала «бронзу» на третьем этапе Кубка России по биатлону, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В спринтерской гонке на 7,5 км подмосковная биатлонистка заняла третье место с отставанием от победителя в 10,6 секунды. Чемпионкой этапа стала Виктория Сливко из Тюменской области. Следом за ней финишировала представительница Свердловской области Наталия Шевченко. Её отставание составило 4 секунды. Все три спортсменки завершили выступление с одним промахом на огневых рубежах.

​«Переход в Московскую область дал мне больше свободы в логистике. Мне хорошо помогают в формировании моих сборов. Я практически ни в чём не нуждаюсь, пишу то, что мне необходимо, куда мне необходимо поехать. Мне всё делают без каких-либо вопросов», — прокомментировала Кристина Резцовапосле финиша.

​Третий этап Кубка России по биатлону проходит с 14 по 16 декабря в городе Ижевск. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.