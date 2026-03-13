Крикунов поддержал обращение ФХР в CAS
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поддержал возможное обращение Федерации хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) для возвращения на международные турниры, сообщает Metaratings.ru.
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов ранее заявил, что организация рассматривает подачу иска в CAS по вопросу допуска национальной команды к международным соревнованиям.
Крикунов заявил, что попытки вернуть сборную на турниры необходимо предпринимать всеми доступными способами, в том числе через суд.
«Конечно, обращаться надо. Необходимо пробовать, стараться попасть на международные соревнования либо через суд, либо еще как-то. Безусловно, я одобряю это решение. Вот уже паралимпийцы с флагом и гимном выступают. Но я не понимаю, почему американцам все можно. Почему им можно, а другим нельзя? С другой стороны, понятно, что тут политика замешана», — отметил он.
Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года.
