Крикунов поддержал обращение ФХР в CAS

Тренер Крикунов: не понимаю, почему американцам все можно

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов ранее заявил, что организация рассматривает подачу иска в CAS по вопросу допуска национальной команды к международным соревнованиям.

Крикунов заявил, что попытки вернуть сборную на турниры необходимо предпринимать всеми доступными способами, в том числе через суд.

«Конечно, обращаться надо. Необходимо пробовать, стараться попасть на международные соревнования либо через суд, либо еще как-то. Безусловно, я одобряю это решение. Вот уже паралимпийцы с флагом и гимном выступают. Но я не понимаю, почему американцам все можно. Почему им можно, а другим нельзя? С другой стороны, понятно, что тут политика замешана», — отметил он.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года.

