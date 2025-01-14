Конькобежцы из 11 регионов РФ приняли участие в турнире в Коломне

Всероссийские традиционные соревнования по конькобежному спорту на призы школы чемпионов Екатерины Лобышевой собрали в округе Коломна более 200 юных представителей 11 регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С каждым годом участников становится больше и география расширяется. Уверена, что возраст наших спортсменов — от 9 до 13 лет — очень важен. Именно в этом возрасте закладываются все основные качества и любовь к спорту. Безусловно, ребятам нужно давать больше положительных эмоций, больше соревнований, где они смогут найти много хороших друзей, тех, с кем вместе пойдут по большому, интересному спортивному пути. Я верю, что среди наших участников есть будущие олимпийские чемпионы и хочу, чтобы спортивная удача была с каждым из них. Я благодарю всех партнеров, тех, кто помогал в создании этого праздника. Рада, что помимо подарков, каждый ребенок получил серьёзный опыт участия в больших спортивных соревнованиях и узнает, что такое настоящий конькобежный спорт», — прокомментировала организатор турнира, депутат Мособлдумы, президент федерации Московской области по конькобежному спорту, двукратный призер Олимпиады Екатерина Лобышева.

В этому году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Татарстан, Владимирской, Кировской, Челябинской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тверской, Ульяновской и Ярославской областей, а также представители Санкт-Петербурга.

Юные конькобежцы выступали в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-13 лет. В программу соревнований вошли дистанции 100, 300 и 500 метров.

Рекорды конькобежного центра «Коломна» на дистанции 100 м установили два представителя коломенской СШОР «Комета»: Алиса Дерванова (11,38 секунды) в возрастной категории «девушки 12-13 лет» и Матвей Жемеркин (11 секунд) в возрастной категории «юноши 12-13 лет».

Победители и призеры получили медали, наградами были также отмечены все участники, занявшие 4-6 места. Кроме того, абсолютно каждый спортсмен получил памятные подарки за участие в соревнованиях.

Сюрпризом от организаторов для всех конькобежцев стала презентация официального талисмана-маскота турнира, а также гимна «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой», который прозвучал на церемонии открытия соревнований.

Третий всероссийский турнир по конькобежному спорту на призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой состоялся 11 января в конькобежном центре «Коломна» в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.