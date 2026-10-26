Команды центра имени Мещерякова выиграли золото и бронзу в Йошкар-Оле

Спортсмены Семейного центра имени А. И. Мещерякова завоевали медали по голболу на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений в Йошкар-Оле. В составе сборной Московской области девочки заняли первое место, мальчики — третье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Спартакиада объединила более 300 учащихся коррекционных школ в возрасте от 9 до 17 лет из 17 субъектов России. Участники соревновались в плавании, легкой атлетике, голболе, футзале 5×5 и шашках.

Команда девочек Семейного центра имени А. И. Мещерякова стала победителем соревнований по голболу, а команда мальчиков завоевала бронзу. Спортсмены представляли Московскую область. Их и тренера Алексея Юрьевича Шипилова поздравили с выступлением и пожелали новых побед, крепкого здоровья и уверенности в своих силах.

Голбол — паралимпийский командный вид спорта для людей с нарушением зрения. Движущийся мяч издает звуки, поэтому в зале необходима абсолютная тишина. Все игроки выступают в светонепроницаемых очках, которые уравнивают шансы участников с разной степенью нарушения зрения.

Семейный центр имени А. И. Мещерякова расположен в Сергиево-Посадском округе. Его основали в 1962 году психологи и дефектологи Александр Мещеряков и Иван Соколянский. Учреждение занимается комплексной реабилитацией, абилитацией и обучением детей и взрослых с нарушениями зрения, слуха и речи. В центре работают собственная школа, детский сад, музыкальная школа и 11 учебно-производственных мастерских.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.