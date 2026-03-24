Команды Наро-Фоминского округа выиграли турнир «Весенняя краса»

Женские команды «Армата ПРО» и «Армата» из Наро-Фоминского округа 21 марта стали победителями турнира «Весенняя краса» на арене имени В. Мышкина в Селятино. Оба коллектива завоевали золото в своих дивизионах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Домашний турнир по женскому хоккею среди любительских команд завершился уверенной победой клуба «Армата». Команда «Армата ПРО» заняла первое место в дивизионе «Любители ПРО», а «Армата» стала сильнейшей в дивизионе «Любители». Обе сборные прошли соревнования без поражений.

В дивизионе «Любители ПРО» второе место заняла ЖХК «ВОСК 1147» из Красногорска, третье — ЖХК «Луч» из Москвы. В дивизионе «Любители» серебро выиграла ЖХК «Легенда» из Москвы, бронзу — ЖХК «Аврора» из Домодедово.

В церемонии открытия приняли участие президент федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа, депутат совета депутатов Алексей Черняев, президент федерации хоккея городского округа Домодедово Александр Пятов, капитан и основатель ЖХК «Луч» Наталья Починок и вице-президент клуба «Легенды хоккея» Скотт Макферсон. Турнир прошел при активной поддержке зрителей и стал заметным событием спортивной жизни округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.