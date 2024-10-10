Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу

Волейбольный клуб из Подмосковья «Заречье-Одинцово» одержал вторую победу над саратовским «Протоном» и вышел в ¼ стадию Кубка России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные волейболистки в выездной игре сумели одолеть соперниц из Саратова со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22).

​«Поздравляю »Заречье» с очередной победой над саратовским «Протоном» в 1/8 Кубка России. Теперь в выездной игре и очень уверенно — 0:3. Напомню, первая встреча текущего сезона с волейболистками из Саратова прошла в конце сентября в рамках чемпионата России и завершилась не в нашу пользу. Боролись, но не хватило. Однако уже 3 октября в Кубке мы отыгрались со счетом 3:2, а сегодня выиграли «всухую». Вышли в ¼ Кубка. Хорошая «разминка» перед игрой с московским «Динамо». Видна сыгранность команды», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

​Таким образом, в четвертьфинал Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани вышли: «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Енисей» (Красноярск), «Динамо-Метар» (Челябинск), «Спарта» (Нижний Новгород). Ранее в четвертьфинал вышли команды, которые 12–13 октября сыграют в «Финале Четырех» «Кубка Легенд»: «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Калининградская область) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

​Кубок России по волейболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.